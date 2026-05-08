Ascolti tv 7 maggio 2026 | Buonvino – Mistero a Villa Borghese 20.3% Forbidden Fruit 12% Affari Tuoi 23.7% La Ruota della Fortuna 22.9% | Dati Auditel

Giovedì 7 maggio 2026, i dati Auditel mostrano una sfida tra le reti televisive di prima serata. Su Rai1, il programma “Buonvino – Mistero a Villa Borghese” ha ottenuto il 20,3% di share, mentre su Canale 5 “Forbidden Fruit” ha raggiunto il 12%. Tra gli altri programmi, “Affari Tuoi” ha totalizzato il 23,7% e “La Ruota della Fortuna” il 22,9%.

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