Ascolti tv 7 maggio 2026 | Buonvino – Mistero a Villa Borghese 20.3% Forbidden Fruit 12% Affari Tuoi 23.7% La Ruota della Fortuna 22.9% | Dati Auditel
Giovedì 7 maggio 2026, i dati Auditel mostrano una sfida tra le reti televisive di prima serata. Su Rai1, il programma “Buonvino – Mistero a Villa Borghese” ha ottenuto il 20,3% di share, mentre su Canale 5 “Forbidden Fruit” ha raggiunto il 12%. Tra gli altri programmi, “Affari Tuoi” ha totalizzato il 23,7% e “La Ruota della Fortuna” il 22,9%.
Ascolti tv giovedì 7 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Buonvino – Mistero a Villa Borghese ” contro “ Forbidden Fruit “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 7 maggio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Buonvino – Mistero a Villa Borghese vs Forbidden Fruit. Auditel ieri sera, 7 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Buonvino – Mistero a Villa Borghese” contro “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto? Rai1: Buonvino – Mistero a Villa Borghese, la serie TV tratta dai romanzi del ciclo “Il commissario Buonvino” di Walter Veltroni con protagonista Giorgio Marchesi ha incollato alla tv 3.🔗 Leggi su Superguidatv.it
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Buonvino indaga a Villa Borghese: il mystery di Rai 1 sfida Formigli; Buonvino – Misteri a Villa Borghese: la trama del primo episodio; Stasera in TV, programmi e film di giovedì 7 maggio in prima serata; Buonvino – Misteri a Villa Borghese: la trama del secondo episodio.
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