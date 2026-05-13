Ascolti tv 12 maggio 2026 | Il Commissario Montalbano 16.9% Grande Fratello Vip 18.2% Eurovision 10.1% Affari tuoi 22.3% La Ruota della Fortuna 22.1% | Dati Auditel

Martedì 12 maggio 2026, i dati Auditel mostrano una sfida tra i programmi di punta delle reti principali. Su Rai1, “Il Commissario Montalbano” ha registrato un ascolto del 16,9%, mentre su Canale 5 “Grande Fratello Vip” ha raggiunto il 18,2%. Altri programmi in prima serata comprendono l’Eurovision con il 10,1%, “Affari tuoi” con il 22,3% e “La Ruota della Fortuna” con il 22,1%.

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