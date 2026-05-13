Ascolti tv 12 maggio 2026 | Il Commissario Montalbano 16.9% Grande Fratello Vip 18.2% Eurovision 10.1% Affari tuoi 22.3% La Ruota della Fortuna 22.1% | Dati Auditel
Martedì 12 maggio 2026, i dati Auditel mostrano una sfida tra i programmi di punta delle reti principali. Su Rai1, “Il Commissario Montalbano” ha registrato un ascolto del 16,9%, mentre su Canale 5 “Grande Fratello Vip” ha raggiunto il 18,2%. Altri programmi in prima serata comprendono l’Eurovision con il 10,1%, “Affari tuoi” con il 22,3% e “La Ruota della Fortuna” con il 22,1%.
Ascolti tv di martedì 12 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Il Commissario Montalbano ” contro “ Grande Fratello Vip “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 12 maggio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Grande Fratello Vip Auditel del 12 maggio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Grande Fratello Vip”. Chi ha vinto? Rai 1: Il Commissario Montalbano, il nuovo ciclo di repliche del Commissario nato dalla fantasia di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha tenuto col fiato sospeso 2.🔗 Leggi su Superguidatv.it
L’Italia ha boicottato l’Eurovision: ascolti tv bassi! Il GF Vip di Ilary Blasi trionfa: ecco i dati
Notizie correlate
Leggi anche: Ascolti tv 28 aprile 2026: Il Commissario Montalbano (17.4%), Grande Fratello Vip (15.5%), Belve (10.2%), Affari tuoi (23.4%), La Ruota della Fortuna (22.2%) | Dati Auditel
Leggi anche: Ascolti tv 12 maggio 2026: Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Temi più discussi: Ascolti tv, vince Montalbano in replica. Eurovision debutta al 10,1%; Ascolti tv ieri martedì 12 maggio chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip ed Eurovision; Ascolti TV martedì 12 maggio, vince Montalbano (16.9%), dietro GfVip (18.2%) ed Eurovision (10.1%); Ascolti Tv ieri (12 maggio): l’Eurovision di Sal Da Vinci non sfonda e il Grande Fratello Vip risale, ma vince sempre Montalbano.
Ascolti tv del 12 maggio: tra Montalbano, Ilary Blasi e l’Eurovision Martedì 12 maggio è stata una serata intensa per la tv italiana. Su Rai 1 è tornato in replica Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti, mentre su Canale 5 Ilary Blasi, dopo la vittoria del facebook
Ieri e oggi in TV — Ascolti di martedì 12 maggio 2026: 2,7 milioni (16,9%) per la serie Il commissario Montalbano; 2 milioni (18,2%) per il reality Grande Fratello Vip ift.tt/Zb423vE x.com
Ascolti tv martedì 12 maggio: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedìAscolti tv 12 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it
Ascolti TV martedì 12 maggio, vince Montalbano (16.9%), dietro GfVip (18.2%) ed Eurovision (10.1%)Martedì 12 maggio 2026, la prima serata ha visto sfidarsi Il Commissario Montalbano su Rai1, Grande Fratello Vip su Canale5 e Eurovision Song Contest 2026 su Rai2. Vediamo tutti i dati Auditel registr ... fanpage.it