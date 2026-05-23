L’ex Pietro Zaini ha dichiarato che il supporto della tifoseria sarà determinante per la vittoria contro il Catania, in programma domenica alle 20 al Del Duca. L’Ascoli affronta le semifinali playoff con la convinzione che il pubblico possa fare la differenza. La partita rappresenta l’andata di una serie che si concluderà con il ritorno in trasferta. Zaini ha espresso fiducia nella squadra, puntando sull’incitamento dei tifosi come arma in più.

"La nostra grandissima tifoseria sarà l’arma in più per battere il Catania ". L’ex Pietro Zaini non ha dubbi sul match di domenica che al Del Duca (avvio alle 20) vedrà l’ Ascoli sfidare gli etnei nell’andata delle semifinali playoff. Nell’ultima sfida disputata in curva c’era anche il 57enne, protagonista in massima serie durante la sua carriera di calciatore, a tifare i bianconeri. "Sarà una battaglia – sostiene -, dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto. Il Potenza sinceramente mi è piaciuto. Se la sono giocata a viso aperto sia all’andata che al ritorno, poi sappiamo bene che contro l’Ascoli fanno fatica tutti. Abbiamo meritato nettamente la qualificazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, Zaini suona la carica: "Il Del Duca l’arma in più"

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