Il ct dell’Irlanda del Nord ha dichiarato che non ci sono più giocatori come Totti o Del Piero, impegnandosi a motivare la squadra in vista della semifinale contro l’Italia, valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio. La partita si svolge questa sera e rappresenta un passaggio fondamentale per entrambe le nazionali.

Il ct dell’ Irlanda del Nord, Michael O’Neill, suona la carica per la propria squadra in vista della semifinale di stasera contro l’Italia, valida per l’accesso ai prossimi Mondiali di calcio. L’allenatore nordirlandese non ha risparmiato complimenti per la nazionale azzurra, rivendicando, però, il diritto di crederci per la propria squadra. “Lo stimo adesso e lo stimavo da calciatore. Ha preso una situazione non facile e sta facendo bene” è con queste parole di stima e rispetto nei confronti del ct della nazionale italiana Gennaro Gattuso, che inizia la conferenza stampa di Michael O’Neill. L’allenatore dell’Irlanda del Nord ha sottolineato... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il ct dell’Irlanda del Nord suona la carica prima della partita contro l’Italia: “Non ci sono più i Totti o i Del Piero”

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