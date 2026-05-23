L’arbitro designato per la partita tra Ascoli e Catania ha un passato caratterizzato da numerose sfide. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle sue precedenti esperienze o sulle decisioni prese in passato. La partita si svolgerà con Ubaldi in campo come arbitro principale, senza indicazioni su eventuali controversie o decisioni chiave che potrebbero influenzare il risultato. Restano aperte le domande su come questa designazione possa incidere sul bilancio della squadra e sui protagonisti dell’attacco.

? Domande chiave Come influenzerà il bilancio di Ubaldi con il Catania il match?. Chi saranno i protagonisti del tridente offensivo di mister Toscano?. Quali dettagli tattici ha preparato l'Ascoli per sfruttare il Del Duca?. Come interverrà la sala VAR sulle decisioni del fischietto romano?.? In Breve Ubaldi ha gestito cinque scontri tra Catania e tre successi etnei. Assistenti Russo e Cavalli, quarto uomo Lovison e VAR Piccinini e Mirabella. Catania punterà sul 3-4-2-1 di Toscano con Jimenez, Cicerelli e Forte. Ascoli ricorda la vittoria 3-0 contro il Pineto del 25 settembre 2025. L’arbitro Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1 dirigerà la sfida tra Ascoli e Catania prevista per domenica al Del Duca alle ore 20, con Domenico Russo di Torre Annunziata e Manuel Cavalli di Bergamo incaricati del ruolo di assistenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ascoli-Catania, Ubaldi al fischietto: un passato ricco di sfide

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