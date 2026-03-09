Parità di genere | tra passato e presente le sfide incomplete

Il 10 marzo 1946, le donne parteciparono per la prima volta alle elezioni amministrative, dopo che la legge che le autorizzava a votare era stata approvata circa un anno prima, il 1° febbraio 1945. Questa data rappresenta un momento storico nel percorso di parità di genere, segnando un passo importante nel diritto di partecipare attivamente alla vita politica del paese.

