Napoli-Udinese domenica 24 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici
Domenica 24 maggio 2026 alle 18:00 si gioca Napoli-Udinese. Il Napoli ha bisogno di un punto per ottenere il secondo posto in classifica, con una stagione che include anche la vittoria in Supercoppa. La squadra si prepara per l’ultimo match di campionato, mentre l’Udinese cerca punti per migliorare la propria posizione. Le formazioni e le quote sono disponibili, ma il risultato più probabile è che il Napoli si assicuri il secondo posto con un pareggio o vittoria.
Al Napoli basta un punto nell’ultimo turno di campionato per assicurarsi il secondo posto, che renderebbe la stagione nel complesso positiva considerando il trionfo in Supercoppa. Gli azzurri ospitano l’Udinese al Maradona e vanno a caccia del quinto successo nelle ultime sette sfide casalinghe, anche per mettersi alle spalle l’ultimo ko interno col Bologna. Per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
ANNUNCIO 38 GIORNATA SERIE A ENILIVE GIOCANO NAPOLI-UDINESE DOMENICA 24 MAGGIO 2026 ORE 18:00
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Salite sulla giostra! A cura di Raffaele Auriemma Domenica 24 Maggio , a partire dalle 16.30, non perdete lo Speciale Napoli-Udinese in diretta su StileTV Campania Canale 78! Analisi, commenti e ospiti vi aspettano per il pre-partita. Che la sfida abbia i facebook
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