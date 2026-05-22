Napoli-Udinese domenica 24 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Notizia in breve

Domenica 24 maggio 2026 alle 18:00 si gioca Napoli-Udinese. Il Napoli ha bisogno di un punto per ottenere il secondo posto in classifica, con una stagione che include anche la vittoria in Supercoppa. La squadra si prepara per l’ultimo match di campionato, mentre l’Udinese cerca punti per migliorare la propria posizione. Le formazioni e le quote sono disponibili, ma il risultato più probabile è che il Napoli si assicuri il secondo posto con un pareggio o vittoria.