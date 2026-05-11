Holger Rune ha annunciato che non parteciperà più ai tornei di Amburgo e del Roland Garros, rinviando così il suo rientro in campo. L’atleta, fermo da ottobre dello scorso anno a causa di una rottura del tendine d’Achille avvenuta durante una semifinale di un torneo ATP 250, continuerà il percorso di recupero senza prendere parte alle prossime competizioni. La sua assenza si protrarrà ancora per un ulteriore periodo.

Slitta ulteriormente il ritorno in campo di Holger Rune, fermo dallo scorso ottobre per la rottura del tendine d’Achille rimediata durante la semifinale dell’ATP 250 di Stoccolma. Il tennista danese, che aveva accelerato i tempi del suo percorso di riabilitazione mettendo nel mirino un possibile rientro ad Amburgo, ha annunciato infatti che rinuncerà all’intera stagione sulla terra battuta. Rune, ex numero 4 del ranking mondiale, salterà dunque sia l’ATP 500 tedesco che soprattutto il Roland Garros. Come riporta l’Equipe, il 23enne nativo di Gentofte ha accusato un problema al ginocchio nelle ultime settimane che non gli consentirebbe di presentarsi al 100% della forma fisica ad Amburgo e a Parigi, in attesa di capire se riuscirà effettivamente a tornare in campo sull’erba tra giugno e luglio.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Holger Rune posticipa il suo rientro dall’infortunio: forfait ad Amburgo e al Roland Garros

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