Sinner avrà un solo avversario al Roland Garros | se stesso

Lunedì 25 maggio, nel torneo di tennis di Roland Garros, Jannik Sinner affronterà il giocatore francese Clement Tabur nel suo primo match. Lo scorso anno, il tennista italiano è arrivato in finale, ma è stato sconfitto dopo aver avuto tre match point di vantaggio contro Carlos Alcaraz. La partita rappresenta anche un’opportunità per Sinner di riscattarsi dopo quella sconfitta, mentre si prepara a entrare nel torneo con l’obiettivo di migliorare il risultato dell’anno precedente.

Lunedì 25 maggio Jannik Sinner esordirà al Roland Garros contro il padrone di casa Clement Tabur. Il numero uno al mondo avrà la possibilità di riscattarsi nel torneo dopo aver perso la finale lo scorso anno contro Carlos Alcaraz, con tre match point di vantaggio. Quest’anno lo spagnolo non ci sarà per infortunio e, dunque, per l’altoatesino sarà, più che con gli altri tennisti, una sfida con se stesso. Sinner non sembra ora avere rivali. Athletic scrive che per Sinner il tabellone è favorevole per arrivare in finale e poter riprovare a vincere: Sinner punta a completare il Career Grand Slam. Novak Djokovic, possibile avversario in semifinale, è stato sorteggiato in modo tale che l’altoatesino non possa affrontarlo prima, mentre Casper Ruud, due volte finalista al Roland Garros, avrebbe potuto attenderlo già agli ottavi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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SINNER al ROLAND GARROS: i dettagli del primo allenamento

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