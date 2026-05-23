Arrivano conferme | c’è Scamacca per l’attacco del Milan

Il Milan sta considerando l’acquisto di Gianluca Scamacca, che potrebbe lasciare l’Atalanta al termine della stagione. La trattativa è in fase di valutazione, con il club rossonero interessato al centravanti. Non sono stati ancora definiti dettagli economici né le modalità del trasferimento. Scamacca, attualmente in forza alla squadra bergamasca, rimane tra i nomi caldi per rinforzare l’attacco del Milan in vista della prossima stagione.

Gianluca Scamacca è nel mirino del Milan in vista della prossima stagione con il centravanti che potrebbe salutare l’Atalanta alla fine del campionato in corso. Milan, in arrivo Scamacca per l’attacco (ansa Foto) – calciomercato.it Tempo di saluti per Gianluca Scamacca in casa Atalanta con l’attaccante che potrebbe cambiare maglia durante la prossima estate. L’attaccante classe 1999 ha un contratto fino al giugno del 2027 con i bergamaschi e, al momento, non ci sarebbero trattative per il rinnovo. Motivo per il quale gli orobici starebbero valutando la sua cessione in vista della prossima estate per monetizzare dalla sua partenza e non rischiare di perderlo a zero tra un anno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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