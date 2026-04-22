Il nome di Tiago Gabriel continua a essere collegato al Milan, con diverse fonti che confermano il suo possibile trasferimento ai rossoneri. La trattativa sembra essere in una fase avanzata, anche se ancora non sono stati ufficializzati dettagli o accordi definitivi. La notizia ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi, che seguono con interesse gli sviluppi della situazione.

Il nome di Tiago Gabriel è da tempo accostato al Milan con i rossoneri che, come riportato dalla redazione di Calciomercato.it, sono sulle tracce del centrale del Lecce da diverso tempo. Tiago Gabriel del Lecce nel mirino del Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Il classe 2004 sta vivendo una buona stagione con la maglia del Lecce e, in occasione del pareggio casalingo contro la Fiorentina, è stato l’autore dell’1-1 che ha regalato un punto agli uomini di Di Francesco. Difensore portoghese, bravo tecnicamente e dal fisico imponente, Tiago Gabriel ha attirato anche le attenzioni di diverse squadre. Stando a quanto affermato da Nicolò Schira, sul centrale, oltre al Milan ci sarebbero anche Nottingham Forest e Brentford con quest’ultimo che avrebbe fatto un tentativo da circa 20 milioni di euro durante lo scorso mercato invernale.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tiago Gabriel verso il Milan, arrivano conferme

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