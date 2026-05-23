Il presidente del Napoli e l’allenatore si sono incontrati per la prima volta in vacanza, in un soggiorno alle Maldive. Da allora, hanno mantenuto un rapporto di amicizia, anche dopo la separazione professionale. Recentemente, sono stati visti insieme in un bagno e in altre occasioni di svago, senza più rapporti di natura lavorativa. La loro collaborazione si è conclusa con il divorzio sportivo, ma l’amicizia tra i due sembra essere rimasta intatta.

“Ho conosciuto Antonio tanti anni fa alle Maldive, era con la figlia Vittoria e la moglie Elisabetta. Andavamo a nuotare insieme e parlavamo di calcio”. È nata così l’amicizia tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Parola del presidente del Napoli, che non ne ha mai fatto mistero, ammettendo anche ai Gazzetta Sport Awards 2025 l’ammirazione per l’allenatore che ha firmato il quarto scudetto azzurro: “Io all’epoca non masticavo calcio in maniera perfetta, ma ho subito percepito la sua voglia di vittoria, la sua fame”. Quello tra De Laurentiis e Conte non è solo un rapporto di stima professionale, ma ben più profondo, sublimato dal legame tra le mogli Jacqueline ed Elisabetta e dall’amicizia tra la figlia di Conte, Vittoria, e il nipote di Adl, John. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arriva il divorzio, l'amicizia resta: Conte-ADL, dal bagno alle Maldive allo scudetto

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Fake daughter seized her statusbut the real heiress returns to take everything back

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