A Napoli, non si prevede una campagna acquisti imponente, poiché non ci sono segnali di un possibile addio tra l'allenatore e il presidente del club. Marco Azzi di Repubblica analizza la situazione tra Conte e De Laurentiis, evidenziando che, al momento, non ci sono elementi che indicano cambiamenti significativi nella gestione della squadra. La situazione rimane stabile e senza tensioni evidenti.

Su Repubblica Marco Azzi fa il punto sulla situazione tra Conte e De Laurentiis. Scrive Marco Azzi: Non ci sarà bisogno di una campagna acquisti faraonica in estate e per questo i prossimi step di crescita del club sono legati a delle problematiche diverse dal mercato, che sarà comunque ambizioso. De Laurentiis e Conte – uniti da un contratto in scadenza nel 2027 – ne sono ben consapevoli e nel consueto vertice di fine stagione sono pronti per confrontarsi su tutto quello che non ha funzionato, in campo e fuori. Sul tavolo la questione dei tantissimi infortuni, dei recuperi molto dilatati nel tempo e delle sinergie tra gli staff: da migliorare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, non ci sarà bisogno di una campagna acquisti faraonica: nulla fa pensare al divorzio tra Conte e Adl (Repubblica)

Articoli correlati

Leggi anche: Garbo: «Napoli-Torino partita pubblica. Conte? Con ADL non ci sarà rottura»

Leggi anche: Per Napoli-Chelsea Conte boccia completamente la campagna acquisti estiva del Napoli

Contenuti utili per approfondire Napoli non ci sarà bisogno di una...

Temi più discussi: Napoli, McTominay torna ad allenarsi in gruppo: ci sarà con il Lecce; Conte vede il Napoli nel futuro, ma non si sbilancia: Se non ci sarà sintonia saluterò con affetto; Entrano De Bruyne e McTominay, e si sveglia Politano. Napoli sempre più in Champions (aspettiamo solo il Conte resta) 2-1 al Lecce in rimonta dopo un primo tempo di sofferenza. Poi, i cambi. Conte nel pre-partita ha squadernato il tema del futuro. Il Napoli; Per sempre Napoli.

Tutto pronto per il riscatto di Hojlund del Napoli: ci sarà una clausola valida in estateNessun dubbio, il Napoli ha già deciso. Riscatterà Rasmus Hojlund perché il danese rappresenta a pieno l'attaccante ideale per. tuttomercatoweb.com

Napoli-Torino, chi ci sarà e chi no: le possibili scelte di ConteIl tecnico azzurro dovrà fare i conti - come oramai d'abitudine - con tante assenze, ma anche con qualche recupero ... napolitoday.it

Io fatto è accaduto al Monaldi: nei guai la sorella di una paziente #Napoli - facebook.com facebook