Conte Napoli cresce l’attesa per l’incontro con ADL | la separazione resta una possibilità Le ultime

A Napoli si intensificano le voci di un possibile addio tra il tecnico salentino e il club, con l’ipotesi di una separazione che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. L’attenzione si concentra sull’incontro tra l’allenatore e il presidente, mentre le trattative e le decisioni sul futuro sono ancora in corso. La situazione rimane incerta e soggetta a sviluppi futuri.

di Francesco Spagnolo Conte Napoli, le strade fra il tecnico salentino e i partenopei potrebbero separarsi magari già nelle prossime settimane. Le ultime novità. Il destino della panchina azzurra è diventato il tormentone principale del finale di stagione. Il binomio Conte Napoli attraversa un momento di profonda riflessione, scosso dagli ultimi risultati altalenanti che hanno minato le certezze granitiche della scorsa estate. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la recente sconfitta interna contro la Lazio non ha solo rallentato la corsa verso l’Europa, ma ha riacceso dubbi e divisioni all’interno della piazza e della società. Per la prima volta negli ultimi due anni, lo stadio Maradona ha fatto sentire il proprio malumore con alcuni fischi isolati.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Napoli, cresce l’attesa per l’incontro con ADL: la separazione resta una possibilità. Le ultime Notizie correlate Napoli, secondo TuttoSport c’è un nome in cima alla lista di ADL in caso di separazione con ConteIl futuro della panchina del Napoli resta uno dei temi più caldi in vista del finale di stagione. Napoli-Conte, avanti insieme: ADL ha già deciso, incontro di fine anno solo una formalità?Dopo la vittoria contro il Lecce, in casa SSC Napoli si torna a parlare con insistenza del futuro di Antonio Conte. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Meno dogmatico, più esperto, elettrico come sempre: Conte è pronto per l'Italia-bis; Il Napoli di Conte crolla tra i fischi contro la Lazio: l'Inter può già vincere lo scudetto il prossimo weekend; Napoli-Conte ancora insieme a una condizione: la richiesta a De Laurentiis e la decisione su De Bruyne; Parma-Napoli, probabili formazioni: Conte pronto alla sfida con il sorriso. Conte Napoli, cresce l’attesa per l’incontro con ADL: la separazione resta una possibilità. Le ultimeConte Napoli, le strade fra il tecnico salentino e i partenopei potrebbero separarsi magari già nelle prossime settimane. Le ultime novità Il destino della panchina azzurra è diventato il tormentone ... juventusnews24.com Conte cambia il Napoli: 5 novità con la CremoneseForzAzzurri.net - Conte cambia il Napoli: 5 novità con la Cremonese La sconfitta contro la Lazio porta subito effetti concreti sulle scelte di Antonio Conte. Per la sfida ... forzazzurri.net #Conte #Napoli Le ultime facebook #Napoli, il futuro di #Conte divide la città e tiene in bilico la panchina x.com