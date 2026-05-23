Il giocatore arriva al club dopo un ritardo di sei mesi, che si concretizza solo dopo il Mondiale. Le trattative di gennaio vengono messe in pausa, aspettando un momento più favorevole per riprendere le negoziazioni. La firma avverrà quindi dopo la fine del torneo, quando le condizioni saranno considerate più opportune.

Le trattative che saltano a gennaio spesso non spariscono davvero. Entrano in pausa, aspettano che il calendario cambi e che le condizioni diventino più favorevoli. Nel mercato succede spesso: un club si avvicina molto a un giocatore, poi qualcosa si blocca all’ultimo momento e tutto viene rimandato di qualche mese. Il Milan negli ultimi tempi sta ragionando parecchio sul reparto offensivo. Non soltanto per una questione di numeri, ma anche di caratteristiche. Il calcio di oggi chiede attaccanti che sappiano occupare l’area, proteggere palla, attaccare la profondità e allo stesso tempo partecipare al gioco della squadra. Per questo alcuni nomi tornano ciclicamente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Arriva al Milan con 6 mesi di ritardo: dopo il Mondiale sarà rossonero

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