Milan scatta l’ora di Gimenez | due mesi per salvare il futuro in rossonero

Il Milan ha annunciato che Santiago Gimenez è nuovamente disponibile per l’allenamento e potrà essere impiegato nelle prossime partite. Il giocatore, che era stato assente per un infortunio, torna così a disposizione del tecnico rossonero, che potrà decidere se inserirlo nelle scelte per le sfide in programma. La sua presenza rappresenta una novità importante per la squadra in vista delle prossime settimane.

Il Milan ritrova la sua scommessa più attesa: Santiago Gimenez è ufficialmente tornato a disposizione di Massimiliano Allegri. L’attaccante messicano, reduce da un calvario fisico che ne ha segnato l’intera esperienza in rossonero, ha ora due mesi per ribaltare una gerarchia che lo vede attualmente ai margini sia del club che della Nazionale messicana. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centravanti ex Feyenoord ha svelato i dettagli dell’ operazione che lo ha tenuto ai box, ammettendo di aver convissuto con un dolore lancinante sin dalla vigilia della Gold Cup, arrivando a giocare sotto l’effetto di farmaci pur di non perdere la titolarità conquistata a Milano. 🔗 Leggi su Milanzone.it Articoli correlati Tre mesi per riprendersi il Milan: Santiago Gimenez, ora o mai piùTempo di risposte per Santiago Gimenez in casa Milan con il centravanti messicano che è rimasto fuori per diverse settimane per via dell’operazione... Leggi anche: Milan, Giménez racconta il recupero: «Ora penso al futuro. Tornerò più forte» SANTIAGO GIMENEZ se SINCERA sobre el difícil momento en su carrera en el MILAN y su rumbo al MUNDIAL Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan scatta l'ora di Gimenez due mesi... Temi più discussi: A Milano è previsto vento forte, raffiche fino a 90Km/h: scatta l'allerta meteo arancione; Aspettando l’ora legale; Pulisic a secco: al Milan scatta l’allarme gol, digiuno record nel 2026; percorso, orari e dove vederla in TV - milanosanremo.it. Al Milan scatta l'ora di Jashari: oltre l'emergenza, lo svizzero adesso è prontoL'assenza di Ruben Loftus-Cheek per diversi mesi per un bruttisimo infortunio mette ancor più responsbailità sulle spalle di Ardon Jashari. Prima le brutte notizie: il report medico sull'inglese ... tuttomercatoweb.com Napoli-Milan in 'aiuto' dell'Inter: per Chivu scatto decisivo o il rischio vero di perdere tuttoIl campionato è riaperto. Impensabile appena quindici giorni fa, quando l'Inter si presentò al derby con 10 punti di vantaggio sul Milan. La sentenza arriva dallo stadio Franchi, dove la squadra neraz ... msn.com #Milan: nuovo tentativo per #Gatti! Lo vuole #Allegri x.com Il Milan non ha scartato l’ipotesi Lewandowski, Igli Tare infatti ha riallacciato i contatti con l’agente per capire cosa farà a fine stagione. L’idea del Milan sarebbe quella di offrire un contratto di due anni e fargli dunque chiudere la carriera in rossonero Voi lo v - facebook.com facebook