arrestato 49enne condannato per due rapine in banca a bergamo

Un uomo di 49 anni è stato arrestato per aver commesso due rapine in banca, una a Borgo Palazzo e l’altra a Paladina. È condannato a 3 anni e 7 mesi di carcere. L’arresto è stato eseguito dopo la condanna definitiva.

IL FERMO. L’uomo deve scontare 3 anni e 7 mesi di reclusione per una rapina in Borgo Palazzo a Bergamo e un’altra a Paladina. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo il 19 maggio, è stato eseguito nella giornata del 21 maggio. L’uomo è stato rintracciato nella sua abitazione poco prima di un possibile allontanamento dal territorio: al momento dell’intervento dei militari aveva con sé bagagli e un biglietto ferroviario diretto a Napoli. Il 49enne deve espiare una pena definitiva di 3 anni e 7 mesi di reclusione. La prima rapina contestata risale al 6 febbraio 2017, quando l’uomo, insieme a un complice, entrò nella filiale Ubi di via Borgo Palazzo,a Bergamo, impossessandosi di circa 2. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Arrestato 49enne condannato per due rapine in banca a BergamoL’uomo deve scontare 3 anni e 7 mesi di reclusione per una rapina in Borgo Palazzo a Bergamo e un’altra a Paladina. ecodibergamo.it