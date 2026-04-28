Condannato per due rapine a Milano | 22enne rintracciato e arrestato a Ravenna

Un giovane di 22 anni, ricercato per scontare una condanna per rapina, è stato trovato e arrestato dai militari dell'Arma a Ravenna. La sua fuga da Milano, dove era coinvolto in due episodi di rapina, si è conclusa con il suo fermo e la presa in custodia. L’uomo era ormai irreperibile da diversi giorni prima dell’arresto.

Era ricercato per scontare una condanna per rapina. Un giovane è stato rintracciato e arrestato dai militari dell'Arma. Nell’ambito dei mirati servi di perlustrazione predisposti per il controllo della zona della stazione ferroviaria e dei giardini Speyer, i Carabinieri della stazione di via.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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