Dalla banca alla farmacia | due arresti per rapine in Romagna

Due cittadini di Cerignola sono stati arrestati in Romagna nell’ambito di un’indagine che ha coinvolto rapine avvenute sia in una banca che in una farmacia della zona. Le autorità hanno portato a termine le operazioni di fermo dopo aver raccolto elementi sufficienti durante le indagini. Le forze dell’ordine proseguono con le verifiche per chiarire l’intera dinamica dei fatti.

Nel cuore della Romagna, una catena di eventi criminali si è conclusa con l’arresto di due cittadini originari di Cerignola. I due uomini, rispettivamente trentaseienne e quarantottenne, sono stati fermati a Rimini dopo aver tentato un assalto bancario e aver compiuto una rapina in farmacia. L’indagine lampo condotta congiuntamente dai carabinieri e dalla Polizia di Stato ha portato alla cattura dei sospetti nella serata del 10 marzo. Le prove raccolte includono il veicolo utilizzato per la fuga, gli strumenti del crimine e i proventi dell’azione criminale ancora in possesso degli arrestati. Dalla di San Marino al confine romagnolo. La sequenza degli atti illeciti è iniziata poco dopo l’arrivo dei due soggetti nel capoluogo romagnolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

