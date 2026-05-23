Nella terza tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva a Berna, Oceania Mackenzie ha vinto la prova di boulder femminile. Moroni si è classificata appena fuori dalla top 8. La competizione si è conclusa con questa fase, senza ulteriori aggiornamenti sui risultati o sui partecipanti.

La terza tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva, a Berna, ha mandato in archivio il boulder femminile. Sulle pareti elvetiche a imporsi, al termine di una finale assai intensa, è stata l’australiana Oceania Mackenzie. La scalatrice classe 2002 si è imposta mettendo insieme in finale uno score di 74.5 “risolvendo” al meglio i blocchi svizzeri nell’atto conclusivo: un punteggio che le ha permesso di mettersi alle spalle, in seconda e terza piazza sul podio, la britannica Erin McNeice (69.0) e la statunitense Annie Sanders (60.0). Restano giù dal podio, nelle caselle dal quarto all’ottavo posto: l’altra americana Brooke Raboutou (44. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva: Oceania Mackenzie va a segno nel boulder di Berna. Moroni appena fuori dalla Top 8

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