L' enorme campo con oltre 200mila tulipani che sta per riaprire

Un vasto campo con oltre 200.000 tulipani si prepara a riaprire al pubblico. Con l’arrivo della primavera, si possono già vedere i primi bulbi che, entro fine marzo, esploderanno in una fioritura di colori vivaci. La riapertura del campo rappresenta un momento atteso da visitatori e appassionati di natura, pronti a godere dello spettacolo floreale che sta per manifestarsi.

Con la primavera alle porte, iniziano a intravedersi i primi bulbi che entro fine marzo esploderanno in una fioritura variopinta.Nel cuore del parco agricolo Nord Est a Ornago sta per riaprire il campo Shirin con oltre 200mila tulipani. “I bulbi sono ancora un po’ timidi - scrivono dall’azienda - perché la pioggia e il freddo li sta tenendo in letargo, ma per fine mese diventeranno fiore”. La fioritura dei tulipani durerà circa un mese. Dopodiché sarà il turno del labirinto di girasoli. Il campo di Shirin si sviluppa all’interno di un’area di ben 40mila metri quadrati e negli anni è diventato famoso per la sua formula “you - pick”: quei campi in cui pagando un biglietto oltre che passeggiare tra le aiuole è possibile raccogliere il proprio mazzo di tulipani e partecipare a eventi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In Brianza sta per aprire un enorme campo di tulipaniNel cuore del parco delle Groane, tra sentieri boschivi e brughiere, si prepara a sbocciare un campo pieno di tulipani.

