Danny Murphy teme che Arne Slot abbia perso i fedeli di Anfield dopo il Brighton Blow
Un ex calciatore ha espresso preoccupazione riguardo alla fiducia dei tifosi nei confronti dell'allenatore di una squadra di Premier League, dopo la sconfitta contro una formazione di metà classifica. La partita si è conclusa con una vittoria inaspettata per l'avversario, alimentando i dubbi sulla gestione tecnica e sulla relazione con il pubblico. La situazione ha suscitato discussioni tra gli appassionati e gli analisti.
2026-03-24 20:55:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’ex centrocampista del Liverpool Danny Murphy ritiene che il tempo stia rapidamente scadendo per l’allenatore Arne Slot, temendo che anche un piazzamento tra i primi cinque sia ora una sfida. I Reds hanno difeso in modo deludente il loro titolo di Premier League in questa stagione. Dopo la demoralizzante sconfitta per 2-1 contro il Brighton all’Amex sabato – la decima sconfitta stagionale in campionato – il Liverpool si ritrova al quinto posto e in lotta per la qualificazione alla Champions League. La sconfitta contro i Seagulls, suggellata da una doppietta di Danny Welbeck, ha evidenziato le fragilità difensive che hanno afflitto la squadra di Slot. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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