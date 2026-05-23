armi e scorribande in scooter scatta la task force a secondigliano

Notizia in breve

Una task force è stata inviata nel quartiere Secondigliano, nel rione Berlingieri, a causa di episodi di violenza ripetuti. Sono stati segnalati scontri armati, con coltellate, e ronde in scooter che hanno contribuito a creare un clima di tensione. Da diversi mesi, aumentano gli episodi di violenza e comportamenti aggressivi nella zona. Le forze dell’ordine stanno intervenendo per ripristinare il controllo e contenere le attività illegali.