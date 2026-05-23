Armi e scorribande in scooter scatta la task force a Secondigliano

Da ilmattino.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una task force è stata inviata nel quartiere Secondigliano, nel rione Berlingieri, a causa di episodi di violenza ripetuti. Sono stati segnalati scontri armati, con coltellate, e ronde in scooter che hanno contribuito a creare un clima di tensione. Da diversi mesi, aumentano gli episodi di violenza e comportamenti aggressivi nella zona. Le forze dell’ordine stanno intervenendo per ripristinare il controllo e contenere le attività illegali.

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Coltellate e ronde in scooter, lo Stato prova a riprendere il controllo del rione Berlingieri, quartiere Secondigliano, dove da ormai diversi mesi l’escalation di violenza e tensioni sembra non avere fine. Così, in seguito alle numerose segnalazioni arrivate da parte dei cittadini relative alla situazione di degrado dilagante, i poliziotti del commissariato Secondigliano, con il supporto dei carabinieri della stazione Secondigliano e della polizia municipale, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio. Le operazioni, andate avanti per tutta la notte, hanno portato a diverse sanzioni e a un arresto in flagranza. Piuttosto pesante, infatti, il bilancio dell’operazione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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