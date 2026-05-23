Armi e scorribande in scooter scatta la task force a Secondigliano
Una task force è stata inviata nel quartiere Secondigliano, nel rione Berlingieri, a causa di episodi di violenza ripetuti. Sono stati segnalati scontri armati, con coltellate, e ronde in scooter che hanno contribuito a creare un clima di tensione. Da diversi mesi, aumentano gli episodi di violenza e comportamenti aggressivi nella zona. Le forze dell’ordine stanno intervenendo per ripristinare il controllo e contenere le attività illegali.
Coltellate e ronde in scooter, lo Stato prova a riprendere il controllo del rione Berlingieri, quartiere Secondigliano, dove da ormai diversi mesi l’escalation di violenza e tensioni sembra non avere fine. Così, in seguito alle numerose segnalazioni arrivate da parte dei cittadini relative alla situazione di degrado dilagante, i poliziotti del commissariato Secondigliano, con il supporto dei carabinieri della stazione Secondigliano e della polizia municipale, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio. Le operazioni, andate avanti per tutta la notte, hanno portato a diverse sanzioni e a un arresto in flagranza. Piuttosto pesante, infatti, il bilancio dell’operazione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Sullo stesso argomento
Incidente sul lavoro in montagna, scatta la task force dei soccorritori: salvatoUn dipendente dell'Agenzia Forestale Regionale, mentre stava effettuando per servizio degli interventi in una zona boscosa nel comune di Spello, è...
Venturini presenta la sua candidatura: «Una task force per attirare investimenti»Ai Giardini Reali di San Marco la prima uscita pubblica come candidato sindaco, assieme agli altri esponenti della coalizione.