Venturini presenta la sua candidatura | Una task force per attirare investimenti

Simone Venturini ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Venezia, proponendo una strategia basata su tre settori chiave: sviluppo economico, servizi sociali e sicurezza. La sua presentazione si è svolta nel giorno in cui si è ufficialmente presentato come candidato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative di maggio. La sua proposta include anche la creazione di una task force dedicata ad attrarre investimenti nella città.

Ai Giardini Reali di San Marco la prima uscita pubblica come candidato sindaco, assieme agli altri esponenti della coalizione. Focus sul lavoro, il sociale e il turismo Sviluppo economico, servizi sociali e sicurezza: sono i tre pilastri sui quali Simone Venturini poggia la sua proposta politica, richiamati nel giorno in cui si presenta a Venezia come candidato sindaco del centrodestra alle elezioni amministrative di maggio. «Mi candido per fare il sindaco del futuro - ha detto stamattina, 6 marzo, affiancato dai rappresentanti delle forze della coalizione ai Giardini Reali di San Marco -. Mi presento come Simone, come un sindaco vicino e amico, che è cresciuto e ha respirato questa città ed è parte della sua storia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Legionella alla Venturini, scatta la task-force: “Disinfezione e controlli proseguiranno per giorni”Imola, 8 febbraio 2026 – “Gli interventi correttivi sono diversi e ancora in corso.

Capitale Italiana del Mare, Gaeta presenta la candidatura: opere pubbliche e investimenti fino a 50 milioniOltre 80 partner, 22 Comuni costieri, istituzioni regionali e universitarie sostengono la città che punta su educazione al mare, innovazione e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Venturini presenta.

Discussioni sull' argomento Venturini candidato sindaco a Venezia, ora parte la campagna elettorale; Venezia, Venturini si candida: una carriera costruita quartiere per quartiere; Comunali Venezia, il centrodestra punta su Simone Venturini; Lei lo lascia, lui la perseguita con chiamate e messaggi poi si presenta all'incontro con un coltello per bucare le ruote dell'auto:...

Mercoledì 4 marzo, alle ore 18, presso la Biblioteca Cornelia, Teresa Ciabatti presenta "Donnaregina" (Mondadori, 2025). Con Caterina Venturini L'incontro fa parte della rassegna #leggereinsiemeabitarelacittà a cura di #bibliotechediroma. - facebook.com facebook