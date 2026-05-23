Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Taranto dai Carabinieri. È accusato di aver detenuto un'arma clandestina, di spaccio di cocaina e di aver compiuto un furto aggravato di energia elettrica. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al suo fermo e al sequestro delle sostanze e dell'arma. Le indagini proseguono per approfondire eventuali collegamenti o ulteriori reati.

Tarantini Time Quotidiano Un 48enne tarantino è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto con le accuse di detenzione abusiva di arma clandestina, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica. L’operazione è stata eseguita nel pomeriggio del 21 maggio nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dal Comando Provinciale per il contrasto allo spaccio di droga e alla detenzione illegale di armi. I militari dell’Arma, al termine di un’attività investigativa, hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’uomo. Durante il controllo, all’interno di un armadio della camera da letto, i Carabinieri hanno trovato una pistola revolver calibro 32 priva di marca e matricola, nascosta in un panno. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Arma clandestina, cocaina e furto di energia: arrestato 48enne a Taranto

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