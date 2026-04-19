Rossano arsenale e cocaina | arrestato 48enne con un chilo di droga

I Carabinieri hanno scoperto un deposito di armi e droga nel quartiere Ciglio della Torre a Rossano. Durante un’operazione, hanno arrestato un uomo di 48 anni, senza precedenti penali, trovandogli addosso un chilo di cocaina. L’attività delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di armi e sostanze stupefacenti. L’uomo è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un operativo dei Carabinieri ha portato alla luce un deposito di armi e droga nel quartiere Ciglio della Torre a Rossano, culminando con l’arresto di un uomo di 48 anni, senza precedenti penali. L’operazione, avvenuta giovedì scorso, ha permesso il sequestro di un borsone contenente cinque pistole semiautomatiche prive di registrazione, munizioni varie e oltre un chilogrammo di cocaina pura proveniente dalla Colombia. L’indagato, identificato come E.C., si trova attualmente in stato di detenzione presso la Casa Circondariale di Castrovillari. Il percorso giudiziario dell’uomo proseguirà nella mattinata di lunedì, quando dovrà affrontare l’interrogatorio di garanzia e la convalida del fermo davanti al GIP del Tribunale di Castrovillari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rossano, arsenale e cocaina: arrestato 48enne con un chilo di droga Bari, trasporta sei chili di cocaina: arrestato un 21enne bergamasco Notizie correlate Fiumicino, arrestato con oltre un chilo di droga: sequestrati hashish, marijuana e cocainaFiumicino, 23 marzo 2026 – Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Ostia. Leggi anche: Laboratorio della droga in un box a Milano, 39enne arrestato con un chilo tra hashish e cocaina Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Arsenale e cocaina nel deposito: arrestato un incensurato; Arsenale e droga nel deposito: incensurato finisce in manette a Corigliano Rossano; Nuovi dettagli sull’arresto: arsenale e cocaina nascosti in un deposito a Rossano; Corigliano Rossano, cinque pistole e un chilo di cocaina: arrestato 48enne. Rossano, convalida lunedì per il 48enne arrestato con cocaina e pistole clandestineL’uomo, incensurato e difeso dall’avvocato Francesco Nicoletti, comparirà davanti al gip di Castrovillari dopo il blitz dei carabinieri al Ciglio della Torre ... cosenzachannel.it In casa un arsenale di armi clandestine ed un chilo di cocaina pura, un 48enne in manette nel CosentinoNel corso della perquisizione in casa i Carabinieri hanno trovato in un deposito un borsone con cinque pistole semiautomatiche clandestine, con matricole abrase ed un panetto di droga che, una volta i ... quicosenza.it A Corigliano-Rossano la pedagogista Teresa Pia Renzo segnala una crisi educativa diffusa: genitori intervengono su valutazioni e metodi, mentre aumentano comportamenti estremi degli studenti, con effetti sulla formazione - facebook.com facebook