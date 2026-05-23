Arezzo polemica elettorale | il Pd denuncia un debito di 70.000 euro
Il Partito Democratico ha denunciato un debito di 70.000 euro nei confronti del Comune, legato a una questione legale e immobiliare. Il legale rappresentante coinvolto nel debito non è stato identificato ufficialmente, mentre si indaga sui legami tra la lista politica Fare e un immobile di proprietà comunale. La questione riguarda questioni finanziarie e contrattuali che coinvolgono l’organizzazione politica e proprietà pubblica. La situazione è al centro di un procedimento legale e di indagini amministrative.
? Domande chiave Chi è il legale rappresentante coinvolto nel debito verso il Comune?. Come si intrecciano i legami tra la lista Fare e l'immobile?. Perché il locale al parcheggio Pietri non è stato messo a bando?. Quali sono le conseguenze politiche per il candidato Comanducci dopo la denuncia?.? In Breve Consiglieri Caneschi, Caporali, Donati, Gallorini, Mattesini e Vaccari firmano l'attacco al centrodestra.. Locale per ristorazione al parcheggio Pietri chiuso dalla pandemia con canoni non versati.. Debito di 70.000 euro accumulato dalla società concessionaria verso l'ente pubblico arezzino.. Il Pd denuncia l'assenza di bandi per il locale dopo diverse interrogazioni comunali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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