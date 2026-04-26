Teatro della Società il PD replica | È aperto sicuro e funziona Il resto è polemica elettorale

Dopo otto anni di chiusura, il Teatro della Società ha riaperto le sue porte e sta portando avanti una stagione teatrale con numeri positivi. La gestione attuale conferma che il teatro è aperto, sicuro e in attività. Il Partito Democratico ha risposto alle polemiche affermando che la struttura funziona e che le critiche sono motivate da questioni politiche in vista delle prossime elezioni.

Dopo otto anni di chiusura, il Teatro della Società è finalmente tornato a vivere. È aperto, è utilizzato, splende con una stagione teatrale di successo ed è soprattutto sicuro. Questo è il punto da cui partire: tutto il resto, francamente, è polemica elettorale.L'amministrazione comunale e.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Maria Sacchi - Assessore Comune di Lecco. . TEATRO DELLA SOCIETÀ Il teatro è agibile, sicuro e per questo aperto al pubblico nelle parti ad oggi fruibili, perciò la Commissione di Vigilanza ai Pubblici Spettacoli ha espresso parere favorevole con agibilità - facebook.com facebook