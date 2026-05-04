Il proprietario della Viterbese ha dichiarato che un debito di circa 400.000 euro con il fisco mette a rischio la stabilità del club. La società si trova in difficoltà nel tentativo di rateizzare questa somma, complicando ulteriormente la situazione finanziaria. Attualmente, non sono state rese note le strategie legali specifiche che potrebbero essere adottate per cancellare o ridurre i vecchi debiti fiscali. La questione resta al centro delle preoccupazioni della dirigenza.

? Cosa scoprirai Come può la società evitare il fallimento con debiti non rateizzabili?. Quale strategia legale permetterebbe di cancellare i vecchi debiti con il fisco?. Perché la fusione con un club locale è l'unica via d'uscita?. Chi pagherà i 400.000 euro accumulati dalle gestioni passate?.? In Breve Debito di 400.000 euro con l'Agenzia delle Entrate per vecchie cartelle non saldate.. Rischio fallimento totale affrontato lo scorso dicembre con la salvezza sul campo.. Possibile ricorso al tribunale per ottenere titolo di Serie D tramite fusione locale.. Impatto economico negativo sulle botteghe e sulle famiglie della provincia di Viterbo.. Piero Camilli ha dichiarato a Viterbo che il futuro della Viterbese richiede valutazioni molto attente dopo la vittoria per 3-0 contro la Pro Calcio Tor Sapienza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbese, Camilli: il debito di 400.000 euro mette a rischio il club

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