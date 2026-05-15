Al via la rassegna Arezzo nascosta di Oida

Il 15 maggio 2026 segna l'inizio della quarta edizione di “Arezzo nascosta”, una rassegna promossa dall’associazione Oida. L’evento prenderà il via tra alcuni giorni e presenterà una serie di iniziative culturali in diverse location della città. La manifestazione si svolgerà nel corso di diverse settimane e includerà mostre, visite guidate e incontri dedicati alla scoperta di luoghi meno conosciuti del centro storico. La rassegna mira a valorizzare aspetti nascosti e poco noti del patrimonio locale.

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Arezzo, 15 maggio 2026 – Mancano pochi giorni all’apertura della quarta edizione di “Arezzo Nascosta”, la rassegna di OIDA Orchestra Instabile di Arezzo che porta la musica in luoghi insoliti della città e della provincia, trasformando spazi storici, giardini segreti e musei in palcoscenici per la musica corale e da camera. Il primo appuntamento è in programma domenica 17 maggio nella monumentale Sala di Giustizia del Palazzo Vescovile di Arezzo, affrescata da Teofilo Torri intorno al 1608, con il concerto “Amor Verace” dell’Insieme Vocale Vox Cordis, diretto dal maestro Lorenzo Donati. L’appuntamento è patrocinato dalla Diocesi di... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via la rassegna “Arezzo nascosta” di Oida ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Domenica 17 maggio “Arezzo Nascosta” apre al Palazzo Vescovile con la Vox CordisArezzo, 12 maggio 2026 – Si apre domenica 17 maggio la quarta edizione di “Arezzo Nascosta”, la rassegna di OIDA Orchestra Instabile di Arezzo che... L'Orchestra a plettro Città di Arezzo sul palco della rassegna ToscanaInFolk a TortaiaCon il concerto dell’Orchestra a Plettro Città di Arezzo si conclude la terza edizione di ToscanaInFolk a Tortaia. La rassegna cinematografica si svolgerà da oggi al 27 maggio coinvolgendo non solo lo Spazio Alfieri di Firenze, ma anche il Multisala Eden di Arezzo e il cinema Arsenale di Pisa bit.ly/ciaksullavoro26 x.com Al via la rassegna Arezzo nascosta di OidaArezzo, 15 maggio 2026 – Mancano pochi giorni all’apertura della quarta edizione di Arezzo Nascosta, la rassegna di OIDA Orchestra Instabile di Arezzo che porta la musica in luoghi insoliti della ci ... lanazione.it Arezzo nascosta, al Palazzo Vescovile il primo concerto della rassegnaSi apre domenica 17 maggio, negli spazi monumentali del Palazzo Vescovile di Arezzo, la quarta edizione di Arezzo Nascosta, la rassegna di OIDA Orchestra Instabile di Arezzo che porta la musica in l ... toscanaoggi.it