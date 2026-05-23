Arezzo la settimana del labirinto | tra gare transenne e semafori arrivare a destinazione sarà disciplina olimpica

Notizia in breve

Arezzo sta ospitando una settimana dedicata al labirinto, con eventi e gare che coinvolgono il centro storico. Durante la giornata di domenica, le strade saranno chiuse al traffico e presidiate da transenne e semafori, creando possibili disagi per chi si muove in zona. La presenza di percorsi intricati e deviazioni temporanee renderà difficile raggiungere alcune destinazioni, con il rischio di dover ripercorrere lo stesso percorso più volte. La manifestazione durerà tutta la settimana e coinvolge diverse attività legate alla tematica del labirinto.