Arezzo la settimana del labirinto | tra gare transenne e semafori arrivare a destinazione sarà disciplina olimpica
Arezzo sta ospitando una settimana dedicata al labirinto, con eventi e gare che coinvolgono il centro storico. Durante la giornata di domenica, le strade saranno chiuse al traffico e presidiate da transenne e semafori, creando possibili disagi per chi si muove in zona. La presenza di percorsi intricati e deviazioni temporanee renderà difficile raggiungere alcune destinazioni, con il rischio di dover ripercorrere lo stesso percorso più volte. La manifestazione durerà tutta la settimana e coinvolge diverse attività legate alla tematica del labirinto.
Se domenica mattina vi sembrerà di girare in tondo per il centro, non preoccupatevi: probabilmente lo starete facendo davvero. La gara podistica in programma il 24 maggio porta con sé una raffica di modifiche alla viabilità che interesseranno il cuore della città. Dalle 7 alle 13 scatteranno infatti i divieti di sosta e di transito in via Guido Monaco, nel tratto compreso tra l’omonima piazza e la stazione ferroviaria. Dalle 9.15 alle 11.30, invece, la circolazione sarà interrotta lungo il percorso di gara, che gli atleti ripeteranno per quattro volte: piazza Guido Monaco, stazione, via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli, via Crispi, via Roma e ritorno in piazza. 🔗 Leggi su Lortica.it
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