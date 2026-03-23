La primavera tarda ad arrivare tra pochi giorni sarà di nuovo inverno

Maltempo in arrivo in Friuli Venezia Giulia, come annuncia il previsore di 3bmeteo Lorenzo Badellino. Da mercoledì sera irrompe un fronte artico con maltempo, neve fino a bassa quota e temperature in brusca diminuzione. Fino a martedì le condizioni sulla nostra regione si manterranno stabili e soleggiate, con clima fresco al primo mattino e mite di giorno, quando le temperature massime raggiungeranno i 1820 gradi centigradi. Nel corso di mercoledì un fronte freddo in discesa dalle latitudini artiche raggiungerà la regione a partire dall’arco alpino. Ne conseguirà un peggioramento con piogge che entro fine giornata si estenderanno alle zone di pianura, a tratti anche su quelle costiere. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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"Si può sperare Che il mondo torni a quote più normali Che possa contemplare il cielo e i fiori Che non si parli più di dittature Se avremo ancora un po' da vivere La primavera intanto tarda ad arrivare..." Ricordando Franco Battiato, nato il #23marzo 1945. facebook

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