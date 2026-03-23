La primavera tarda ad arrivare tra pochi giorni sarà di nuovo inverno
Maltempo in arrivo in Friuli Venezia Giulia, come annuncia il previsore di 3bmeteo Lorenzo Badellino. Da mercoledì sera irrompe un fronte artico con maltempo, neve fino a bassa quota e temperature in brusca diminuzione. Fino a martedì le condizioni sulla nostra regione si manterranno stabili e soleggiate, con clima fresco al primo mattino e mite di giorno, quando le temperature massime raggiungeranno i 1820 gradi centigradi. Nel corso di mercoledì un fronte freddo in discesa dalle latitudini artiche raggiungerà la regione a partire dall’arco alpino. Ne conseguirà un peggioramento con piogge che entro fine giornata si estenderanno alle zone di pianura, a tratti anche su quelle costiere. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Articoli correlati
Leggi anche: Nel carcere di Monza tarda ad arrivare la stanza dell'amore (per colpa di un bidet)
L'ecomostro a due passi dal Ponte Ammiraglio tra pochi giorni sarà un ricordo, al via la demolizioneParte la demolizione dell'ecomostro che si trova a pochi metri dal Ponte Ammiraglio.
Spring Awakening – New Life Begins in the Wild
Approfondimenti e contenuti su primavera tarda
Temi più discussi: La primavera tarda ad arrivare, a Oropa 30 centimetri di neve: la foto del Santuario FOTO e; Meteo instabile e primavera a fasi alterne; Sanremo senza scia, classifiche fredde e streaming in calo; Referendum, a Messina 9% di votanti in meno rispetto alla media nazionale.
Meteo, in Sicilia la primavera tarda ad arrivareMESSINA. In Sicilia torna il freddo. È in arrivo, infatti, a partire da metà settimana, un ciclone artico che farà ripiombare l’isola nell’inverno con un calo termico verticale e fenomeni potenzialmen ... letteraemme.it
La primavera tarda ad arrivare, tra pochi giorni sarà di nuovo invernoFino a martedì le condizioni sulla nostra regione si manterranno stabili e soleggiate, con clima fresco al primo mattino e mite di giorno, quando le temperature massime raggiungeranno i 18/20 gradi ce ... triesteprima.it
"Si può sperare Che il mondo torni a quote più normali Che possa contemplare il cielo e i fiori Che non si parli più di dittature Se avremo ancora un po' da vivere La primavera intanto tarda ad arrivare..." Ricordando Franco Battiato, nato il #23marzo 1945. facebook
#21marzo #VoceEDelizia #art Van Gogh:Veduta di Anversa..la primavera tarda avenire @PaolaToogoodxme @rita_mereu @DavLucia @dianadep1 @MarisaPetrina @GiuseppeTurrisi @annamarylight @Asamsakti @BrindusaB1 @LRonLacy @mi_oro13 @ x.com