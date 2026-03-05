Milano-Cortina Paralimpica | dove può arrivare l’Italia disciplina per disciplina

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 iniziano venerdì 6 marzo con la cerimonia di apertura all’Arena di Verona e si concludono domenica 15 marzo. L'evento coinvolge atleti provenienti da diversi paesi che competono in varie discipline sportive. La manifestazione si svolge in diverse località delle due città, con gare e momenti di inclusione dedicati a persone con disabilità.

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 scattano venerdì 6 marzo con la cerimonia inaugurale all'Arena di Verona e si chiudono domenica 15 marzo. In palio ci sono 79 titoli distribuiti su sei discipline, e l'Italia punta a migliorare il bilancio di Pechino 2022, dove vennero conquistati due ori e sette podi complessivi. L'aspettativa è di presentasi con una squadra competitiva soprattutto nelle specialità "storiche", senza però ignorare le occasioni che possono nascere anche nei tornei a squadre.

Olimpiadi invernali 2026, quando vedere l’Italia: il programma disciplina per disciplinaVenerdì 6 febbraio si terrà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, le terze in Italia dopo quelle di Cortina del...

