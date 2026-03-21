Una flottiglia di imbarcazioni è partita dal Messico con destinazione Cuba, portando aiuti umanitari alla popolazione dell’isola. La missione si svolge in un momento in cui le autorità statunitensi hanno deciso di bloccare l’ingresso di carburante nell’arcipelago. La presenza di questa flottiglia ha suscitato attenzione internazionale, in un contesto di tensioni tra Cuba e gli Stati Uniti.

Una missione umanitaria quella verso Cuba che serve per aiutare la popolazione dopo che Trump ha scelto di non far entrare carburante nell’Isola. L’amministrazione energetica del presidente a stelle e strisce sta causando blackout prolungati e danni ai servizi essenziali a Cuba, sulla Granma 2.0 si trovano anche 4 italiani Dal Messico in direzione Cuba è salpata la flotilla di “Nuestra America” con a bordo 25 attivisti, 4 dei quali italiani. Un’imbarcazione, come di consueto, che sarebbe carica di medicine, beni essenziali, kit igienici e viveri. L’iniziativa di solidarietà internazionale è nata “per portare sostegno materiale e politico” all’isola che sta risentendo dell’amministrazione Trump per quel che riguarda il dossier energia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cuba, flotilla parte dal Messico: quel rischio di finire nel mirino di Trump

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