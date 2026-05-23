Arbitro a 14 anni | il debutto deciso di Federico Ottaviani

A 14 anni, Federico Ottaviani ha esordito come arbitro in una partita di calcio. Durante l'incontro, ha gestito alcuni calciatori che usavano un linguaggio volgare, intervenendo per fermarli. Inoltre, ha dovuto modificare il libretto dei marcatori, probabilmente per aggiornamenti o correzioni. La sua prima esperienza da arbitro si è svolta senza incidenti, segnando un debutto inaspettato e sorprendente per un giovane così giovane.

? Punti chiave Come ha gestito Federico i calciatori che usavano un linguaggio volgare?. Perché il giovane arbitro ha dovuto modificare il libretto dei marcatori?. Cosa ha spinto Federico a gestire tutta la burocrazia in totale autonomia?. Come cambierà il suo percorso quando non potrà più giocare a calcio?.? In Breve Gestione di due rigori e tre ammonizioni durante i 70 minuti di gioco.. Il padre Paolo ha gestito la burocrazia con la sezione AIA di Viterbo.. Il corso trimestrale conclusosi a novembre ha coinvolto cinquanta iscritti totali.. Rimborso di 43 euro più spese chilometriche previsto per i genitori dei minori.. Il quattordicenne Federico Ottaviani ha debuttato come arbitro nella sfida tra Blera e Celleno, gestendo una partita finita 10-2 per la squadra del Blera poco dopo aver compiuto l’età minima per l’attività ufficiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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