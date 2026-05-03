Federico Ottaviani il fischietto più giovane d' Italia arbitra nella Tuscia

Il 3 maggio, nella regione della Tuscia, si è svolta la prima partita arbitrata da Federico Ottaviani, membro della sezione Aia di Viterbo. A soli diciotto anni, Ottaviani è riconosciuto come il fischietto più giovane d’Italia a dirigere un incontro di calcio. La sua designazione ha attirato l’attenzione locale e rappresenta un momento importante per la sua carriera arbitrale.