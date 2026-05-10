Federico Ottaviani protagonista alla Domenica sportiva | la Rai racconta il più giovane arbitro d' Italia

Il 3 maggio Federico Ottaviani ha esordito come arbitro nei campi provinciali, diventando il più giovane arbitro in Italia a dirigere una partita di calcio all'età di 14 anni. La Rai ha dedicato un servizio a questa vicenda, dando spazio alla sua esperienza e al suo debutto ufficiale nel mondo arbitrale. La trasmissione domenicale sportiva ha mostrato le immagini della partita e ha intervistato Ottaviani.

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