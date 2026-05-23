Giulia Martinengo Marquet ha completato il recupero di Delta de l’Isle, portandolo in forma per la gara. Piergiorgio Bucci ha deciso di non tentare il podio nella competizione odierna, preferendo una strategia diversa. Entrambi i cavalli e cavalieri sono stati protagonisti della giornata, con Bucci e Martinengo Marquet che hanno ottenuto risultati significativi. La manifestazione si è svolta senza incidenti particolari, davanti a un pubblico numeroso.

? Punti chiave Come ha gestito Giulia Martinengo Marquet il recupero fisico di Delta de l’Isle?. Perché Piergiorgio Bucci ha scelto di non puntare al podio oggi?. Quale strategia ha permesso a Martinengo Marquet di conquistare il terzo posto?. Cosa deve fare Bucci con Hantano per la sfida del Rolex Grand Slam?.? In Breve Martinengo Marquet terza con Call Me d’I dietro a Richard Vogel e Abdel Said.. Bucci 21° con Hantano nella prova da 150 mila euro senza errori.. Martinengo Marquet 32° con Delta de l’Isle su percorso da 1.45 metri.. Strategia azzurra orientata alla preparazione per lo CSI di Roma la prossima settimana.. Aquisgrana registra... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aquisgrana, trionfo azzurro: Bucci e Martinengo Marquet brillano

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