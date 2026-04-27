A fontainebleau Camilli non brilla Bucci e Martinengo prendono il ritmo

A Fontainebleau si sono disputate le gare di quinta categoria, con Bucci e Martinengo che hanno mantenuto il ritmo e confermato le proprie prestazioni. Camilli, invece, ha incontrato alcune difficoltà legate alle recenti vicende di Doha, mentre Delta Del ’Isle ha dimostrato continuità di livello. La competizione ha visto anche la presenza di Giulia Martinengo, che si è distinta nel binomio di grande esperienza e abilità.

Pronostici azzurri confermati al 5* di Fontainebleau: se Bucci è un fuoriclasse che non deve più dimostrare niente, Camilli paga il periodo complicato dopo le vicende di Doha, mentre Delta Del ’Isle e Giulia Martinengo (foto Argenziano) si confermano binomio di grande spessore. I riscontri stanno fra le righe: la Martinengo ha ripresentato Delta dopo un periodo di assenza da gare di massimo livello e ha chiuso il ’base’ con un errore, capita. Ma certamente Delta ha saltato con la forza e la classe che gli ricordiamo. Un secondo giro ci avrebbe confermato anche la sua tenuta, ma va bene così, non disputando il barrage ha risparmiato energie per l’imminente crescendo di gare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - A fontainebleau. Camilli non brilla. Bucci e Martinengo prendono il ritmo Notizie correlate Osijek sorride all’Italia femminile: Esposito detta il ritmo alla trave, Marano e Gava si prendono la finaleLa tappa di Coppa del mondo di Osijek ha regalato all’Italia dell’artistica una giornata a due facce. Il ritmo sardo conquista Roma: il giovane batterista brilla ai GiochiIl ritmo di Assemini ha trovato una nuova, prestigiosa collocazione sul palcoscenico nazionale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: A fontainebleau. Camilli non brilla. Bucci e Martinengo prendono il ritmo. A fontainebleau. Camilli non brilla. Bucci e Martinengo prendono il ritmoPronostici azzurri confermati al 5* di Fontainebleau: se Bucci è un fuoriclasse che non deve più dimostrare niente, Camilli ... sport.quotidiano.net Bucci, Camilli e Martinengo Marquet a FontainebleauAltri azzurri in gara in Belgio, Spagna, Portogallo e Italia Appuntamento a cinque stelle di grande prestigio per tre azzurri del salto ostacoli. In Francia, nel CSI5* di Fontainebleau ‘Les Printemp ... fise.it