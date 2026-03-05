Golf Varoli e Benni in trionfo Brillano anche Sollevanti e Ceroni

Dopo il lungo stop causa maltempo il Golf Club Bologna ha ripreso l'attività agonistica. Sabato il via con la Coppa Podio Sport, gara disputata con formula a coppie. Vittoria a Stefano Varoli e Massimiliano Benni che completano le 18 buche da campionato in 73 colpi, uno oltre il par. Roberto Sollevanti e Fabio Ceroni (39) si impongono nella categoria netta precedendo Massimo Morselli ed Emanuele Scalambra (38). Miglior coppia mista Augusto Fiori e Annamaria Foresti (36), senior Fabio Colli e Massimo Paolini (37). Il giorno seguente il trofeo La Mancina dà il via all'attività del mese di marzo. Marco e Gregorio Coppari vincono con 66 colpi, sei meno del par.