Ordine degli Ingegneri di Brindisi | sfida a due per il rinnovo del Consiglio

Il prossimo 14 e 15 giugno si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri nella provincia di Brindisi. Due le liste in corsa per ottenere la maggioranza e rappresentare gli iscritti. Le votazioni si svolgeranno in una sede dedicata, con modalità che prevedono il voto diretto degli ingegneri iscritti all’ordine. La consultazione elettorale si conclude con la proclamazione dei nuovi membri del Consiglio.

Il 14 e il 15 giugno sono in programma le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brindisi. A pochi giorni dal voto si delineano le due proposte che si contenderanno la guida dell’ente per il prossimo quadriennio. Da una parte la lista “Continuità e.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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