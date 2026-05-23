Apre a 30 minuti da Como un nuovo maxi store Leroy Merlin in una posizione strategica

Notizia in breve

Un nuovo grande negozio Leroy Merlin è stato inaugurato a circa 30 minuti da Como, in una posizione strategica. Il punto vendita si rivolge anche ai clienti delle aree limitrofe, tra cui il Varesotto e la Brianza. La struttura si trova in una zona facilmente accessibile e si estende su una superficie significativa. L'apertura ha coinvolto l'organizzazione di eventi e la presenza di personale addetto alla vendita. L'inaugurazione è stata comunicata tramite canali ufficiali dell'azienda.