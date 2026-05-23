Apre a 30 minuti da Como un nuovo maxi store Leroy Merlin in una posizione strategica
Un nuovo grande negozio Leroy Merlin è stato inaugurato a circa 30 minuti da Como, in una posizione strategica. Il punto vendita si rivolge anche ai clienti delle aree limitrofe, tra cui il Varesotto e la Brianza. La struttura si trova in una zona facilmente accessibile e si estende su una superficie significativa. L'apertura ha coinvolto l'organizzazione di eventi e la presenza di personale addetto alla vendita. L'inaugurazione è stata comunicata tramite canali ufficiali dell'azienda.
Un nuovo maxi punto vendita pronto ad attirare clienti anche dal Comasco, dal Varesotto e dalla Brianza. Leroy Merlin ha annunciato l’apertura del nuovo store di Arese, prevista per il 27 maggio davanti al centro commerciale “Il Centro”, in una delle aree commerciali più strategiche della. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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