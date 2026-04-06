Principio d' incendio da Leroy Merlin scatta l' allarme | 115 sul posto

Oggi, nel pomeriggio di Pasquetta, un principio di incendio si è verificato all’interno di un negozio di articoli per la casa e il giardinaggio in via Colombara a Marghera. Dopo che è stato segnalato un fumo all’interno del punto vendita, sono intervenuti i vigili del fuoco con un mezzo per effettuare un sopralluogo e mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

Fumo e principio d'incendio a Leroy Merlin in via Colombara a Marghera, oggi, a Pasquetta, dove nel punto vendita di articoli di arredo, per la casa e per il giardinaggio dopo le 14 sono arrivati i vigili del fuoco cpn u mezzo per compiere un sopralluogo e riportare in sicurezza la struttura. A documentare il fatto è la pagina Fb Immagini di Venezia Marghera Mestre. È scattato l'allarme nel capannone, che ha iniziato a diffondersi anche nell'area circostante, portando la gente del posto a controllare cosa stesse succedendo anche perché il negozio è chiuso nella giornata di festa del 6 aprile. Nessuna complicazione, le chiamate dei cittadini al 115 hanno mobilitato la squadra con l'autobotte, arrivata a compiere un sopralluogo anche all'interno dove c'era del fumo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Principio d'incendio alla raffineria Api, scatta l'allarme: vigili del fuoco sul postoI vigili del fuoco, affiancati dalle squadre di emergenza interne dello stabilimento, hanno immediatamente avviato le operazioni per mettere in... Principio d’incendio sul treno, scatta l’allarme: stop alla linea Aezzo-Firenze, circolazione ripartita alle 10Rignano sull’Arno (Firenze), 23 febbraio 2026 – Paura questa mattina nei pressi della stazione ferroviaria di Rignano sull’Arno per un principio...