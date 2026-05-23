Nuovi documenti depositati presso la Federal Communications Commission (FCC) rivelano l’esistenza di un dispositivo audio inedito identificato con il numero di modello A3577, descritto come cuffie Bluetooth over-ear. La scoperta è avvenuta analizzando l’archivio della commissione statunitense incaricata di regolare lo spettro radio e le telecomunicazioni. Il prodotto in questione presenta una batteria integrata, un microfono e un’antenna, secondo quanto indicato nella documentazione ufficiale. Sebbene i dettagli tecnici più rilevanti siano attualmente protetti da una richiesta di riservatezza presentata da Apple, un’illustrazione ha mostrato l’ubicazione dell’etichetta identificativa FCC e un padiglione dalle linee piuttosto generiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apple o Beats? Scoperto un nuovo modello di cuffie nel database FCC

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