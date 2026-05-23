Apple o Beats? Scoperto un nuovo modello di cuffie nel database FCC
Nel database della FCC sono stati trovati documenti che indicano un nuovo modello di cuffie Bluetooth over-ear con il numero di modello A3577.
Nuovi documenti depositati presso la Federal Communications Commission (FCC) rivelano l’esistenza di un dispositivo audio inedito identificato con il numero di modello A3577, descritto come cuffie Bluetooth over-ear. La scoperta è avvenuta analizzando l’archivio della commissione statunitense incaricata di regolare lo spettro radio e le telecomunicazioni. Il prodotto in questione presenta una batteria integrata, un microfono e un’antenna, secondo quanto indicato nella documentazione ufficiale. Sebbene i dettagli tecnici più rilevanti siano attualmente protetti da una richiesta di riservatezza presentata da Apple, un’illustrazione ha mostrato l’ubicazione dell’etichetta identificativa FCC e un padiglione dalle linee piuttosto generiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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