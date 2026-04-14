Il sindaco di Crans Montana ha affermato di essere venuto a conoscenza di eventuali problemi solo dopo la tragedia che ha coinvolto la località. In un’intervista, ha dichiarato che in passato il paese era considerato un esempio nel Cantone. Durante l’interrogatorio a Sion, i pubblici ministeri hanno sequestrato il suo telefono cellulare, e questa è stata la prima volta in cui il primo cittadino si è pronunciato pubblicamente sulla vicenda.

Per la prima volta il sindaco di Crans Montana, Nicolas Feraud, ha risposto alle domande dei pm che, nel corso dell’interrogatorio a Sion, gli hanno sequestrato il telefono cellulare. E ha fornito una versione completamente discordante rispetto a quella dei suoi funzionari che, invece, hanno lamentato una cronica assenza di risorse per far fronte agli obblighi di ispezioni annuali. “Non sapevo che ci fossero dei problemi nei controlli di sicurezza dei locali a causa della carenza di personale. Nessuno me l’aveva detto prima della tragedia”, ha spiegato sostenendo addirittura di essere “sempre stato orgoglioso del nostro servizio di sicurezza” che era “citato come esempio nel Cantone”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crans Montana, il sindaco ora nega: “Problemi? L’ho scoperto dopo la tragedia. Eravamo un modello nel Cantone”

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Sindaco di Crans-Montana, 'problemi nei controlli? Non lo sapevo'"Non sapevo che ci fossero dei problemi nei controlli di sicurezza dei locali, a causa della carenza di personale.

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