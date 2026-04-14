Addio alle vecchie app | Apple lancia il nuovo modello a abbonamento

Apple ha annunciato l'inizio della transizione verso la nuova suite di applicazioni, chiamata Apple Creator Studio, disponibile su macOS. Questa decisione comporta che non sarà più possibile scaricare le versioni precedenti di Pages, Keynote e Numbers. La modifica riguarda l'impossibilità di accedere alle versioni più vecchie di queste app, con l'obiettivo di promuovere l'abbonamento alla nuova piattaforma.

Apple ha ufficialmente avviato la transizione verso la nuova suite Apple Creator Studio su macOS, rendendo di fatto impossibile il download delle precedenti versioni di Pages, Keynote e Numbers. La decisione del colosso di Cupertino segna un cambiamento strutturale nel modo in cui gli utenti gestiscono la produttività sui propri computer, introducendo un modello basato su abbonamenti per l’accesso alle funzionalità avanzate. Dal software gratuito al modello freemium: l’impatto sulla gestione digitale. Chi utilizza Mac deve fare i conti con una realtà differente rispetto al passato. Sebbene le vecchie applicazioni non siano state cancellate...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio alle vecchie app: Apple lancia il nuovo modello a abbonamento Apple punta sull’abbonamento per rilanciare lo sviluppo app: il futuro della piattaforma si gioca sulle sottoscrizioni.Apple sta ridefinendo il proprio modello economico per le applicazioni software, spostando l’attenzione dallo sviluppo di prodotti in vendita una... Apple punta alle app di chat anonime casuali con nuove linee guida dell’app storenuove indicazioni sullo store di Apple concentrano l’attenzione sulle app di chat anonime, evidenziando quali contenuti possano essere considerati...