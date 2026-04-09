Nel corso dell’ultimo trimestre del 2025, il mercato degli smartphone ha visto una significativa concentrazione di vendite, con la serie iPhone 17 che si posiziona al primo posto nelle classifiche di vendita a livello globale. Questa serie ha superato la concorrenza, consolidando la propria presenza tra i dispositivi più acquistati. I dati indicano un incremento nelle vendite rispetto ai modelli precedenti, contribuendo a un andamento complessivo positivo per il marchio.

Il mercato degli smartphone ha registrato una concentrazione senza precedenti nell’ultimo trimestre del 2025, con la serie iPhone 17 che ha scalato le classifiche globali. I dati indicano che solo i dieci dispositivi più venduti hanno assorbito il 23% dell’intero mercato mondiale, segnando un distacco netto dalla frammentazione del resto del settore. L’egemonia di Apple e la nuova gerarchia dei volumi. Apple ha consolidato la propria posizione nel tecnologico occupando ben cinque posti nella top 10 dei telefoni più acquistati. La nuova generazione ha ribaltato i risultati del terzo trimestre 2025, quando il primato era detenuto dai modelli della serie iPhone 16. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apple conquista il podio: l’iPhone 17 schiaccia la concorrenza

Apple riduce i prezzi di iPhone 17 e 17 Pro con sconti fino a 90 euro su 256GB**Lead** È il 5 febbraio 2026, e l’offerta sulle ultime generazioni di iPhone, con un colpo di mano al prezzo.

Apple potrebbe presentare iPhone 17 con schermo flessibile nel prossimo evento annuale: novità attese per il 2025**Apple potrebbe presentare l’iPhone 17e con schermo flessibile nel prossimo evento annuale: novità attese per il 2025** Sarà il 19 febbraio 2026,...

Provo per Voi il Nuovo IPhone 17 pro Max e Osservate cosa succede alla Fine