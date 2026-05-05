Apple conquista il podio | iPhone 17 vola Samsung fuori dalla top 10

Nel mercato degli smartphone, l'iPhone 17 si posiziona in vetta alle vendite, superando altri modelli e conquistando il primo posto. Nel frattempo, il Galaxy S26 Ultra non rientra tra i dieci dispositivi più venduti, rimanendo fuori dalla classifica. La differenza di performance tra i modelli riguarda vari fattori di mercato e preferenze dei consumatori, che hanno portato l’iPhone 17 a ridurre il divario rispetto ai modelli Pro.

? Cosa scoprirai Perché il Galaxy S26 Ultra è rimasto fuori dalla top 10?. Come ha fatto l'iPhone 17 a colmare il divario con i Pro?. Quali fattori hanno spinto le vendite di iPhone in Corea del Sud?. Cosa sta causando la concentrazione record dei primi dieci modelli mondiali?.? In Breve I primi dieci modelli occupano il 25% delle vendite globali del primo trimestre 2026.. Galaxy A07 4G domina i mercati di Africa, America Latina e Medio Oriente.. Xiaomi chiude la top 10 mondiale con il modello economico Redmi A5.. Carenza di memorie spinge i produttori Android a tagliare i listini dei modelli economici.. Il primo trimestre del 2026 vede l’iPhone 17 dominare il mercato globale con una quota di spedizioni pari al 6% del totale mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Apple conquista il podio: iPhone 17 vola, Samsung fuori dalla top 10 Notizie correlate Apple conquista il podio: l’iPhone 17 schiaccia la concorrenzaIl mercato degli smartphone ha registrato una concentrazione senza precedenti nell’ultimo trimestre del 2025, con la serie iPhone 17 che ha scalato... Nuoto di fondo, doppietta francese a Golfo Aranci nella 10 km maschile. Filadelli sul podio, Paltrinieri fuori dalla top-10Calato il sipario sulla 10 km di nuoto di fondo maschile, prova che ha aperto il programma della terza tappa della Coppa del Mondo di acque libere.