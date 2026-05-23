Appalti e presunte tangenti il Comune revoca l’incarico a Cutrupi | Condotte che minano l’immagine dell’ente
Il Comune ha revocato l’incarico di gestione dei cimiteri a un professionista dopo un’inchiesta che ha portato alla luce un presunto sistema di tangenti e corruzione legato agli appalti pubblici e alle autorizzazioni. La decisione è stata presa perché le condotte associate all’indagine sono ritenute dannose per l’immagine dell’ente. L’inchiesta ha coinvolto diverse persone e ha evidenziato presunti illeciti nel settore.
All’indomani dell’inchiesta della procura di Reggio Calabria che ha svelato un presunto sistema di mazzette e corruzione nell’ambito della gestione degli appalti pubblici e del rilascio di autorizzazioni, il Comune ha revocato l’incarico di elevata qualificazione per la “gestione cimiteri” al. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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