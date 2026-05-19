So come funziona appalti e presunte mazzette al Comune di Reggio Calabria | i nomi degli arrestati

Un’indagine condotta dalla procura di Reggio Calabria ha portato all’arresto di diverse persone coinvolte in una presunta rete di corruzione legata alla gestione degli appalti pubblici nel Comune. Le indagini si sono concentrate su fatti riferiti a un lungo periodo e sono state raccolte numerose intercettazioni, tra cui una frase che evidenzia la conoscenza degli aspetti operativi del sistema. Sono stati emessi provvedimenti nei confronti di alcune persone sospettate di aver preso parte a pratiche illecite legate alle assegnazioni di lavori pubblici.

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